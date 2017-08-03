Жители Нью-Йорка написали 300 жалоб на развратных постояльцев отеля

Ньюйоркцы, чьи окна выходят прямо на 28-этажный отель, недовольны тем, что его постояльцы постоянно занимаются сексом в номерах, не закрывая штор.

Житель ньюйоркского района Манхэттена за два месяца подали 300 жалоб на недавно открывшийся Public Hotel из-за провокационного поведения его постояльцев, пишет The New York Post.

Столичные жители, чьи окна выходят прямо на 28-этажный отель, недовольны тем, что его постояльцы постоянно занимаются сексом в номерах, не закрывая штор. А некоторые (как гетеросексуальные, так и гомосексуальные пары) предаются утехам прямо у окон отеля.

68-летняя местная пенсионерка боится, что всю эту вакханалию увидят её внуки. С открытия отеля в июне было подано уже свыше 300 жалоб. Как сообщают эксперты, ограничить гостей гостиницы вряд ли удастся: в своих номерах они вольны вести себя как угодно.