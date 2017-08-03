Деятельность Путина одобряет 83% опрошенных россиян

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Деятельность Путина одобряет 83% опрошенных россиян

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди российских граждан и пришёл к выводу, что деятельность действующего президента РФ Владимира Путина одобряет 83,5% опрошенных.

Кроме того, Путин занял первое место в рейтинге доверия политикам, набрав 50,4% голосов. На втором месте — Сергей Шойгу с 15,7%, а замыкает тройку лидеров председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 13,6% голосов респондентов.

Стоит заметить, что наивысшего показателя одобрения Путин достиг в конце июля. Тогда его работу одобряли 84,1% опрошенных.

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