Во Франции ребёнок сжёг руки, катаясь на карусели

Четырёхлетний мальчик потерял сознание во время катания. Родители решили, что его ударило током.

Четырёхлетний мальчик сжёг себе руки во время катания на карусели. Инцидент произошёл во французской коммуне Сан-Рафаэль на юго-востоке страны, сообщает BFM TV.

Родители посадили сына на карусель. Во время катания ребёнок дотронулся до одной из ламп, подсвечивающих аттракцион. Малыш сразу же потерял сознание. Родители подумали, что его ударило электрическим током, но оказалось, что он просто обжёгся.

Пожарные доставили малыша в больницу. Сейчас жизнь ребёнка вне опасности, однако он получил сильный ожог. В настоящий момент карусель закрыта, её проверяют на пригодность для детей.