На ВДНХ нашли считавшиеся утраченными барельефы с дояркой и свинаркой

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На ВДНХ нашли считавшиеся утраченными барельефы с дояркой и свинаркой

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Барельефы на ВДНХ, которые считались утраченными. Фото:© Официальный сайт мэра Москвы

Посетители смогут увидеть хорошо сохранившиеся скульптуры на фасаде павильона № 6 "Химия" после завершения реконструкции весной следующего года.

При разборе кирпичной кладки павильона № 6 на ВДНХ строители обнаружили композицию, созданную ещё в 1954 году. Тогда павильон представлял Литовскую ССР, в нём располагались стенды лучших колхозов республики. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

<p>Барельефы на ВДНХ, которые считались утраченными. Фото: официальный сайт мэра Москвы</p>

Отмечается, что специалисты считали композиции утраченными, потому что в 1963 году павильон переименовали, а потерявшие актуальность скульптуры заложили кирпичом. Проектировщики были уверены, что барельефы или уничтожены совсем, или находятся в безнадёжном состоянии.

— Мы никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности. Это для нас настоящий подарок, — заявил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что фасадные работы в павильоне завершатся к весне 2018 года. Тогда в нём откроется торгово-выставочный центр Абхазии.

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