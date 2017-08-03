Туркменский коммандо. Гурбангулы Бердымухамедов показал мастер-класс военным

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил боеготовность своих вооружённых сил и показал им настоящий мастер-класс по владению огнестрельным и холодным оружием.
Пользователи соцсетей заметили, что туркменский лидер был похож на героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Коммандо" в тот момент, когда держал в руках оружие и показывал молодым бойцам, как нужно правильно с ним обращаться.
Брутальности Бердымухамедову также придавала военная форма, солнцезащитные очки и невозмутимое выражение лица.
Стоит заметить, что в последнее время туркменская армия ведёт усиленные тренировки и подготовку, чтобы в любой момент отразить возможное нападение боевиков.
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