Во Франции водитель грузовика хотел выдать почти тонну конопли за лук

Оказалось, что в машине хранились мешки с запрещённым товаром, стоимость которого составляет семь миллионов евро.

В Монпелье на таможне остановили грузовик, который направлялся из Испании. Сотрудников ведомства заинтересовал запах гниения, который источали мешки в многотонном авто. Водитель машины утверждал, что перевозит почти тонну лука, однако при проверке выяснилось, что грузом оказалась конопля. Об этом сообщает BFM TV.

Стоит отметить, что стоимость запрещённого товара оценивается в семь миллионов евро.

Водителя и пассажира грузовика, которые оказались уроженцами Болгарии, задержали. Отмечается, что они уже находятся под стражей. Их обвиняют в торговле наркотиками.