Москворецкую набережную перекроют на выходные

Движение транспорта по Москворецкой набережной в центре столицы будет закрыто в ближайшие выходные в связи с проведением работ по созданию парка "Зарядье". Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Так, проехать нельзя будет по участку между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом. Так, ограничение начнёт действовать с 23:00 пятницы до 09:00 субботы. Сообщается, что движение будет также перекрыто вечером в субботу с 23:00 до 22:00 воскресенья.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда.