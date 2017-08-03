СК возбудил дело из-за гибели 5-месячной девочки, к которой не приехала скорая

Родители ждали медиков полтора часа, после чего сами повезли дочку в больницу на такси. В результате ребёнок скончался из-за отёка головного мозга.

По факту гибели ребёнка в Курской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Об этом сообщили в СУ СКР по Курской области.

Отмечается, что ночью 28 июля у пятимесячной девочки поднялась температура, тогда же родители вызвали скорую помощь. Они прождали медиков до утра и в 05:20 сами привезли ребёнка на такси в Железногорскую городскую больницу № 2. У малышки диагностировали острую двустороннюю пневмонию. Около полудня девочке стало хуже, её перевели из инфекционного отделения в реанимацию. Вечером того же дня ребёнок скончался в результате отека головного мозга.

— По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных в смерти ребёнка медицинских работников, — отмечается в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.