Президент Абхазии выразил соболезнования семьям погибших российских туристов

По последним данным, в результате взрывов на складе боеприпасов погибло два человека, 61 получил ранение.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сегодня выразил соболезнования родным и близким двух россиянок, погибших накануне при взрыве на складе боеприпасов в Гудаутском районе республики.

— В Республике Абхазия с чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели двух российских туристов в результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов Министерства обороны Республики Абхазия, — говорится в сообщении пресс-службы президента. — Народ Республики Абхазия глубоко опечален известием о человеческих жертвах.

Хаджимба выразил соболезнования от себя лично и от народа Абхазии. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов на складе боеприпасов стали две туристки из Санкт-Петербурга. По данным Минздрава республики, ранения получил 61 человек, 20 из которых — россияне.

СК РФ начал проверку по факту случившегося.