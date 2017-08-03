По стопам Кейджа: Оперный певец Пласидо Доминго примерил чапан в Астане

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По стопам Кейджа: Оперный певец Пласидо Доминго примерил чапан в Астане

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Доминго приехал в Астану вместе с семьей, чтобы открыть престижный конкурс вокалистов "Опералия Пласидо Доминго".

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго решил повторить образ американского актёра Николаса Кейджа и примерить национальный казахский костюм — чапан — во время своего визита в Астану. Фото певец опубликовал в своём "инстаграме".

Keeping up with the local traditions ... wonderful country Kazakhstan !

Публикация от Plácido Domingo (@placido_domingo)

— Сохраняя местные традиции… Замечательная страна — Казахстан! — подписал снимок маэстро.

Доминго приехал в Астану вместе с семьей, чтобы открыть престижный конкурс вокалистов "Опералия Пласидо Доминго" (проводится в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017).

Напомним, недавно американский актёр Николас Кейдж примерил чапан во время визита в Астану на кинофестиваль "Евразия". Снимок Кейджа в национальном костюме стал настоящим интернет-мемом. А министерство информации и коммуникаций Казахстана пообещало дарить чапаны каждому гостю.

<p>Фото: Соцсети</p>

<p>Фото: Соцсети</p>

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