По стопам Кейджа: Оперный певец Пласидо Доминго примерил чапан в Астане

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго решил повторить образ американского актёра Николаса Кейджа и примерить национальный казахский костюм — чапан — во время своего визита в Астану. Фото певец опубликовал в своём "инстаграме".
— Сохраняя местные традиции… Замечательная страна — Казахстан! — подписал снимок маэстро.
Доминго приехал в Астану вместе с семьей, чтобы открыть престижный конкурс вокалистов "Опералия Пласидо Доминго" (проводится в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017).
Напомним, недавно американский актёр Николас Кейдж примерил чапан во время визита в Астану на кинофестиваль "Евразия". Снимок Кейджа в национальном костюме стал настоящим интернет-мемом. А министерство информации и коммуникаций Казахстана пообещало дарить чапаны каждому гостю.
Николас Кейдж в Астане. pic.twitter.com/1fXZLs3lhU— Ерлан Сакенов (@iamYerlan) 23 июля 2017 г.
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