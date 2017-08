Мэрилин Мэнсон со сцены в Киеве: Вы заставили Москву визжать как сучку!

Эпатажный рокер устроил хоррор-шоу в украинской столице и сделал политическое заявление.

Едва успев сорвать овации на концерте в московском клубе Stadium Live, американский рокер Мэрилин Мэнсон направился прямиком в Киев, где в рамках мирового турне презентовал свой альбом Heaven Upside Down. Во время концерта в украинской столице эпатажный музыкант сделал грубое политическое заявление, хотя сам, по его собственному признанию, якобы "старается воздерживаться" от высказывания личных оценок по острым темам.

— Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку! (I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch), — заявил Мэнсон со сцены местного Дворца спорта.