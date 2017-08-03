Мэрилин Мэнсон со сцены в Киеве: Вы заставили Москву визжать как сучку!

Едва успев сорвать овации на концерте в московском клубе Stadium Live, американский рокер Мэрилин Мэнсон направился прямиком в Киев, где в рамках мирового турне презентовал свой альбом Heaven Upside Down. Во время концерта в украинской столице эпатажный музыкант сделал грубое политическое заявление, хотя сам, по его собственному признанию, якобы "старается воздерживаться" от высказывания личных оценок по острым темам.
была только одна из двух любимых его песен #marilynmanson @marilynmanson #kiev #kievblog #igers #fun #funny #followme #like4like #hot #nyc #tweegram #instagood #iphonesia #photooftheday #instamood #iphoneonly #instagramhub #picoftheday #bestoftheday #instadaily #igdaily #webstagram #beautiful #instagramers #throwbackthursday #follow #picstitch #photo #concert
— Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку! (I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch), — заявил Мэнсон со сцены местного Дворца спорта.
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