Путин поручил не допустить повторения аварии в энергосистеме Дальнего Востока

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что приняты все меры, чтобы избежать такого развития событий.

Президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании по развитию Дальнего Востока поручил министру энергетики РФ Александру Новаку принять меры, чтобы не допустить повторения аварии, которая произошла в этом регионе 1 августа.

— Проанализируйте, доложите премьеру. Не только с выявлением причин, но и с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных условий, — сказал глава государства.

Александр Новак в свою очередь сообщил, что 1 августа в объединённой энергосистеме Дальнего Востока из-за короткого замыкания отключилась линия. Подача энергии была восстановлена в течение 2,5 часа.

— Приняты все необходимые меры для минимизации риска подобных ситуаций, — заверил министр.

Напомним, авария в энергосистеме на Дальнем Востоке временно оставила без света более 1,5 млн человек.