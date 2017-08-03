Путин поручил не допустить повторения аварии в энергосистеме Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании по развитию Дальнего Востока поручил министру энергетики РФ Александру Новаку принять меры, чтобы не допустить повторения аварии, которая произошла в этом регионе 1 августа.
— Проанализируйте, доложите премьеру. Не только с выявлением причин, но и с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных условий, — сказал глава государства.
Александр Новак в свою очередь сообщил, что 1 августа в объединённой энергосистеме Дальнего Востока из-за короткого замыкания отключилась линия. Подача энергии была восстановлена в течение 2,5 часа.
— Приняты все необходимые меры для минимизации риска подобных ситуаций, — заверил министр.
Напомним, авария в энергосистеме на Дальнем Востоке временно оставила без света более 1,5 млн человек.
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