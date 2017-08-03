После нападения "банды ГТА" в России скорректируют обучение конвоиров

Подсудимые попытались совершить побег 1 августа. Они напали на сотрудников правоохранительных органов в лифте, отобрали у них табельное оружие и устроили перестрелку.

Инцидент с участием членов "банды ГТА" в здании Мособлсуда произошёл из-за того, что конвоиры были не готовы к действиям в подобной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что в момент происшествия сотрудники правоохранительных органов были расслаблены, поэтому злоумышленникам не составило труда разоружить их. Впредь всех бойцов силовых ведомств, имеющих отношение к конвоированию заключённых, будут обучать на этом печальном примере. Приказ уже довели до всего личного состава.

Напомним, в результате инцидента были ликвидированы трое преступников. Кроме того, пострадали боец ОМОНа и два сотрудника конвойной службы.