В Кузбассе продавщица раздала продукты "в долг" на 124 тысячи рублей

Женщина отпускала провизию постоянным клиентам "под честное слово", однако долги односельчане так и не вернули.

В Прокопьевском районе Кемеровской области продавец отдала покупателям продукты в долг на 124 тысячи рублей. Крупной суммы недосчиталась владелица магазина. Она и подала заявление в полицию, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Одна из продавщиц магазина регулярно отпускала продукты постоянным клиентам "под честное слово". Женщина даже вела двойную бухгалтерию и записывала всех должников в отдельную тетрадь.

— Пользуясь этим, некоторые местные жители набрали продуктов на десятки тысяч рублей, а долг так и не вернули, — сообщили в пресс-службе.

На продавщицу возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение и растрата", за что ей может грозить до двух лет лишения свободы.