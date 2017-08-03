Пропавшего в Подмосковье бодибилдера нашли голым в туалете на чужой даче

Молодого человека обнаружили всего в ссадинах, а сам он ничего не помнил — ни имени, ни фамилии.

Шамиля Ханметова нашёл у себя на даче житель города Раменское, мужчина прятался в туалете. После короткого разговора стало ясно, что случайному гостю требуется медицинская помощь. На место была вызвана бригада скорой помощи. Об этом сообщает паблик Mash.

Медики уже установили личность пациента по объявлению о порапавшем человеке. Позвонили заявителю, приехали и подтвердили личность.

Даже после разговора с друзьями Шамиль не смог вспомнить, что с ним произошло. Медики зафиксировали у него частичную потерю памяти и черепно-мозговую травму. Помимо всего прочего у бодибилдера пропали паспорт и ключи от квартиры.