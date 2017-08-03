Жителей и гостей Крыма предупредили об аномальной жаре

Температура воздуха превысит средние показатели на 7 градусов и может достичь отметки в 36 на термометре.

В Крыму с завтрашнего дня ожидается аномально жаркая температура. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по полуострову. Такая погода придёт завтра и сохранится до середины следующей недели.

— 4–9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и выше, — рассказали в экстренном ведомстве со ссылкой на синоптиков.

Там добавили, что столбик термометра может подняться до отметки в 36 градусов. Жителей и гостей Крыма призывают быть осторожными в такую жару.