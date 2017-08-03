Кремль не комментирует заявление Медведева о торговой войне, начатой США

Премьер-министр написал об этом у себя в "Фейсбуке" после того, как Дональд Трамп одобрил новые антироссийские санкции. Председатель правительства отметил, что надежде на улучшение отношений с новой американской администрацией пришёл конец.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что комментарии по поводу заявления Дмитрия Медведева уполномочена давать его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

— Я не имею полномочий комментировать заявления премьера. Обращайтесь к Тимаковой, — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что Россия будет в любом случае отстаивать и защищать свои интересы.

Напомним, в июле стало известно о подготовке в США нового пакета антироссийских ограничений. Ранее его принял сенат, позже санкционный закон подписал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.