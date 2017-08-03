Кремль не комментирует заявление Медведева о торговой войне, начатой США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что комментарии по поводу заявления Дмитрия Медведева уполномочена давать его пресс-секретарь Наталья Тимакова.
— Я не имею полномочий комментировать заявления премьера. Обращайтесь к Тимаковой, — сказал представитель Кремля.
При этом он добавил, что Россия будет в любом случае отстаивать и защищать свои интересы.
Напомним, в июле стало известно о подготовке в США нового пакета антироссийских ограничений. Ранее его принял сенат, позже санкционный закон подписал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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