Песков назвал санкционную политику США недальновидной и незаконной

По словам представителя Кремля, Россия, Иран и Северная Корея будут отстаивать свои интересы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что санкционная политика США, которые подписали закон об ограничительных мерах против России, Ирана и КНДР, является недальновидной и неперспективной.

— Мы в целом считаем подобную санкционную политику недальновидной, незаконной и неперспективной, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, страны, которые столкнулись с этим беззаконием, будут отстаивать свои интересы. Он отметил, что другие государства должны воспринимать это с пониманием.

Как уже сообщал Лайф, 2 августа Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.