"Интереснее, чем раньше". Песков намекнул на удачную рыбалку Путина в Сибири

Подробности рыбалки Владимира Путина в Южной Сибири во время визита на Дальний Восток станут известны в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Думаю, на днях мы дадим информацию, картинки на этот счёт. Было даже интереснее, чем раньше, — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что президенту удалось поймать рыбу, но не уточнил, побил ли он собственный рекорд.
Ранее мастер из Красноярска Александр Прокофьев заявил, что у него вдвое выросло количество заказов после того, как Владимир Путин в 2013 году поймал щуку на его блесну.
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