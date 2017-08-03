"Интереснее, чем раньше". Песков намекнул на удачную рыбалку Путина в Сибири

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"Интереснее, чем раньше". Песков намекнул на удачную рыбалку Путина в Сибири

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Владимир Путин на рыбалке в 2013 году. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский

В 2013 году президент России на рыбалке в Туве поймал 21-килограммовую щуку. Вероятно, в этот раз главе государства удалось побить собственный рекорд.

Подробности рыбалки Владимира Путина в Южной Сибири во время визита на Дальний Восток станут известны в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Думаю, на днях мы дадим информацию, картинки на этот счёт. Было даже интереснее, чем раньше, — отметил представитель Кремля.

<p>Владимир Путин на рыбалке в 2013 году. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский</p>

Песков добавил, что президенту удалось поймать рыбу, но не уточнил, побил ли он собственный рекорд.

Ранее мастер из Красноярска Александр Прокофьев заявил, что у него вдвое выросло количество заказов после того, как Владимир Путин в 2013 году поймал щуку на его блесну.

<p>Владимир Путин на рыбалке в 2013 году. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский</p>

<p>Владимир Путин на рыбалке в 2013 году. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский</p>

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