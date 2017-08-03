В ЦВО опровергли сообщения о поножовщине солдат на Урале

В военном ведомстве заверили, стычка не привела к значительным травмам. Сейчас ведутся разбирательства.

Сообщения ряда средств массовой информации о том, что в учебном соединении Центрального военного округа военнослужащие подрались с применением холодного оружия, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе ЦВО.

— Второго августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку, — подтвердили там.

— Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь, — заявляется при этом.

По данным пресс-службы, в ходе конфликта получил лёгкие травмы и ссадины младший офицер, разнимавший контрактников. Проводятся разбирательства, устанавливаются виновные.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что ЧП случилось в одном из учебных центров Свердловской области. Якобы там 60 нетрезвых военнослужащих из Тувы подрались со 100 солдатами из местного гарнизона. Сообщалось о ножевых ранениях 14 человек, в том числе офицера.