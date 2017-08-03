Путин призвал "Газпром" отказаться от возведения "дворцов" на Дальнем Востоке

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Путин призвал "Газпром" отказаться от возведения "дворцов" на Дальнем Востоке

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Владимир Путин. Фото:© РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава государства провёл совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в регионе.

Президент РФ Владимир Путин предостерёг "Газпром" от возведения "дворцов" при строительстве жилья и социальных объектов на Дальнем Востоке.

Глава государства отметил, что в этом регионе проживают семьи сотрудников крупных проектов и предприятий, имеющих важное значение для страны. И вокруг таких объектов, по мнению президента, должны вырастать современные и привлекательные города.

— Здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть всё удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований, — считает президент.

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