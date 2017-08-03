Суд Киева допросит экс-посла Украины при ООН по делу Януковича

В середине месяца Юрий Сергеев, проживающий в США, навестит украинскую столицу. Допрос пройдёт 15 августа.

Бывший посол Украины при ООН Юрий Сергеев будет допрошен в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Украины.

Для гособвинителей Сергеев является важным свидетелем. Бывший посол присутствовал на заседаниях ООН в 2014 году, на которых, по версии следствия, Россия продемонстрировала письмо Януковича. В нём бывший украинский лидер якобы обращался к РФ за военной поддержкой для наведения порядка на Украине.

Сам Янукович заявлял, что подобных писем не направлял. Получение письма опровергали и российские власти.