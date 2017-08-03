Песков: Россия не может закрыть глаза на миграционные нарушения Нурматова

Корреспондент был задержан по подозрению в вербовке террористов. Суд постановил выдворить его из страны.

Власти России не могут закрывать глаза на нарушения миграционного законодательства, которые совершил корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов (Али Феруз). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место, — сказал Песков.

Напомним, автор "Новой газеты" задержан в Москве по подозрению в вербовке террористов. Суд постановил выдворить его из России.