Песков: США должны повлиять на Украину в выполнении минских соглашений

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Песков: США должны повлиять на Украину в выполнении минских соглашений

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Флаг США. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вашингтон может и должен повлиять на украинские власти, чтобы те всё-таки приступили к соблюдению минских договорённостей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что США не являются участником нормандского формата, но, безусловно, с нашей точки зрения, могут и должны использовать свое влияние с тем, чтобы побудить Украину все-таки пойти на выполнение политической части минских договоренностей, — отметил представитель Кремля.

Об этом Песков сообщил, когда у него спросили, какой "месседж" Кремль хочет передать спецпредставителю госдепартамента США по Украине Курту Волкеру.

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