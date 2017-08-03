Песков: США должны повлиять на Украину в выполнении минских соглашений

Вашингтон может и должен повлиять на украинские власти, чтобы те всё-таки приступили к соблюдению минских договорённостей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что США не являются участником нормандского формата, но, безусловно, с нашей точки зрения, могут и должны использовать свое влияние с тем, чтобы побудить Украину все-таки пойти на выполнение политической части минских договоренностей, — отметил представитель Кремля.

Об этом Песков сообщил, когда у него спросили, какой "месседж" Кремль хочет передать спецпредставителю госдепартамента США по Украине Курту Волкеру.