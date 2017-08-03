В Кремле отреагировали на требование признать доклад Макларена о допинге в РФ

Россия выступает против допинга в любом его проявлении, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия нацелена максимально сотрудничать с антидопинговыми структурами мира. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать требование WADA по поводу признания результатов расследования Ричарда Макларена.

По словам представителя Кремля, все необходимые контакты по данному вопросу осуществляют спортивные власти страны, однако на общем уровне он подтвердил, что Россия выступает против допинга "в любом проявлении".

— Мы руководствуемся установкой президента на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допинга в спорте, на очищение спорта от допинга и на максимально возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее WADA опубликовало на своём сайте вторую часть критериев, после исполнения которых РУСАДА сможет вновь соответствовать всемирному кодексу. Новый список состоит из 12 пунктов, один из которых как раз и содержит требование признать доклад о проблеме допинга в российском спорте.