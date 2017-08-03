Песков заявил, что Россия останется гарантом энергобезопасности своих партнёров

Он отметил, что это не зависит от маршрутов поставки топлива, которые могут меняться исходя из бизнес-интересов.

Маршруты поставки газа из России в Европу могут меняться, однако Россия по-прежнему останется гарантом энергобезопасности своих партнёров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что что "Газпром" увеличил транзит топлива через трубопровод OPAL.

— Речь идёт не о политике, а о бизнесе. Если экономическая целесообразность делает акценты на тех или иных маршрутах, так и будет делаться, — сказал Песков.

— Россия являлась, является и будет оставаться надёжным гарантом энергобезопасности своих потребителей, в том числе и в Европе, и будет делать всё необходимое для этого, — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли в будущем полный отказ от транзита топлива через Украину, Дмитрий Песков отметил, что "Россия будет оставаться надёжным гарантом энергобезопасности своих потребителей".