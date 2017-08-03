Путин сократил количество внеплановых проверок бизнеса

Соответствующее поручение глава государства дал на совещании по развитию Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса. Об этом он сказал на совещании по развитию Дальнего Востока.

В ходе беседы полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что 80 процентов предпринимателей сталкиваются с такими проверками в первый год своей деятельности.

— Во-первых, я считаю вопрос важным, и не только для Дальнего Востока, но и для страны в целом. Административное давление, а также давление правоохранительных органов часто является избыточным. Мы всё время принимаем решения на этот счёт. Но практика показывает, что принятых решений недостаточно, — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что внеплановые проверки бизнеса чаще всего проводятся без согласования с прокуратурой.

— В этой связи считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей не более 30 процентов от количества плановых. За исключением чрезвычайных ситуаций. Что касается срока проведения внеплановых проверок, они длятся долго, это надо прекратить. Срок должен быть ограничен 10 сутками, — заключил глава государства.