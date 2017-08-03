Жителя Тобольска, взявшего в заложницы девочку ради пива, приговорили к тюрьме

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Жителя Тобольска, взявшего в заложницы девочку ради пива, приговорили к тюрьме

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

27-летний мужчина приставил нож к горлу ребёнка и требовал от продавца налить ему пиво.

27-летнего жителя Тобольска, который 5 июня 2017 года взял в заложницы 11-летнюю девочку, чтобы ему налили пиво, приговорили к четырём с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, Тобольский городской суд постановил взыскать с мужчины десять тысяч рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Местного жителя признали виновным в разбое, который был совершён с угрозой применения насилия.

5 июня мужчина зашёл в магазин "Пивзаправка" и схватил 11-летнюю дочку продавца. Приставив нож к горлу девочки, он потребовал налить ему пиво. Как только ему отдали две бутылки общим объёмом 5 с половиной литров, преступник скрылся. Однако вскоре местный житель был задержан.

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