Поездки на такси в Москве с 2015 года подешевели почти на треть

Кроме того, по данным столичных властей, средняя продолжительность поездки с "шашечками" незначительно сократилась. Дистанции, к слову, тоже стали меньше.

Замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что средняя стоимость такси за два года подешевела на 29%. Так, по его словам, на сегодняшний день средний чек за одну поездку по городу составляет 460 рублей, а в 2015-м — 650.

Кроме того, по данным столичных властей, среднее время одной поездки тоже незначительно сократилось, впрочем, как и дистанция. Это значит, что москвичи и гости столицы стали охотнее пользоваться "шашечками" даже для поездок на короткие расстояния.

К примеру, если в 2015 году средняя поездка на такси в Москве длилась 26,2 минуты, то сегодня — 24 минуты. Что касается дистанции поездки, то она два года назад составляла в среднем 16,2 километра. На сегодняшний день она сократилась до 11,8 километра.