Минтранс ответил на идею пускать в курортные города только электромобили

Ранее Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры господдержки электрического транспорта. В числе предложений есть идея запретить въезд машин с бензиновыми двигателями в крупные города и на курорты страны.

Осуществлять переход к экологичному транспорту необходимо постепенно и разумно, заявил замглавы Минтранса РФ Николай Асаул.

— Многие города уже разрабатывают планы, в каких частях города поэтапно, для каких категорий автомобилей, скорее всего, в первую очередь для грузовиков — а в дальнейшем и для иных категорий — будут вводиться те или иные ограничения, — пояснил заместитель министра.

По словам чиновника, постепенный переход на экологичный транспорт поможет повысить качество воздуха в городах. При этом Асаул подчеркнул, что любые изменения должны происходить таким образом, чтобы автомобилисты успевали адаптироваться к новым требованиям.

Напомним, по данным "Известий", премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину в ближайшее время проработать меры господдержки электротранспорта в стране. Соответствующие предложения внесло на рассмотрение правительства руководство предприятия "КамАЗ".