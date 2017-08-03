"Яндекс. Такси" и Uber уведомили столичные власти о слиянии бизнеса

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"Яндекс. Такси" и Uber уведомили столичные власти о слиянии бизнеса

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Окончательное решение по данному вопросу ФАС примет в течение нескольких месяцев.

"Яндекс. Такси" и Uber уведомили столичные власти о слиянии бизнеса компаний. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

— Коллеги нас известили, данная сделка находится в зоне контроля Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — изучение подобного слияния, — заявил он в ходе V Международного Евразийского форума "Такси".

Пронин подчеркнул также, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в течение нескольких месяцев.

По его словам, после слияния "Яндекс. Такси" и Uber для пассажиров ничего не поменяется, потому что автомобиль можно будет заказать через оба приложения.

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