Кассира подожгли вместе с магазином в Москве

По словам сотрудника торговой точки, это сделали местные жители, которым не нравилось, что он отпускал алкоголь покупателям после 23 часов.

Преступники ворвались в магазин на улице Гурьянова в Москве, облили всё бензином и подожгли прямо с кассиром внутри, передаёт паблик Mash. Продавцу удалось выбраться из забаррикадированного торгового зала, объятого огнём. Информация о его состоянии уточняется.

Как признался в разговоре с полицейскими сам пострадавший, в его магазине практикуется незаконная продажа алкоголя после 23:00. Это очень не нравилось некоторым местным жителям, которые позиционируют себя как "борцы за здоровый образ жизни".

Кассир пожаловался, что ему неоднократно угрожали расправой и, как подозревает он, за поджогом стоят именно "зожники".

Показания пострадавшего пока проверяются. По горчим следам преступников задержать не удалось.