Сотрудники СКР массово "чистят" страницы "ВКонтакте" от личных фото

Следователи получили рассылку с правилами ведения аккаунтов в популярной соцсети после того, как в ней зарегистрировался Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета недавно завёл страничку "ВКонтакте" и рандомно начал добавлять коллег из разных регионов в друзья. В связи с этим сотрудники СКР были проинструктированы насчет того, какие фото и посты нужно опубликовать на своих страничках "ВКонтакте". Подробности рассказал Mash.

Согласно новым правилам, сотрудники Следственного комитета отныне обязаны указать в аккаунтах свои реальные имя и фамилию, загрузить фото в форме и удалить всю информацию личного характера.

В настоящее время Александр Бастрыкин добавил в друзья 25 человек. У него также есть восемь подписчиков. Глава СКР публикует на странице собственные официальные фото, а также архивные снимки Ленинграда в годы блокады. 25 апреля Бастрыкин опубликовал "ВКонтакте" поздравление с 65-летием легендарного хоккеиста Владислава Третьяка.