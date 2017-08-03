Путин предложил ввести запрет на изъятие серверов и жёстких дисков

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Путин предложил ввести запрет на изъятие серверов и жёстких дисков

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

По его мнению, такие действия приводят к тому, что блокируется работа предприятия.

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно ввести запрет для следственных органов на изъятие серверов и жёстких дисков. Такую идею глава государства озвучил на совещании по развитию Дальнего Востока.

— Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жёстких дисков с рабочих компьютеров и серверов, — сказал Путин.

По мнению президента, для следователей будет достаточно заверенных копий дисков.

— Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов, — сказал российский лидер.

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