Путин предложил освобождать бизнесменов из-под стражи, если не ведётся следствие

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Путин предложил освобождать бизнесменов из-под стражи, если не ведётся следствие

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

По словам президента, инициативу нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре и, если потребуется, внести изменения в закон.

Предприниматели должны освобождаться из-под ареста на то время, когда органы не ведут в их отношении активного следствия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

— Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены, — заявил Путин.

Президент отметил, что зачастую при обращении в суд за продлением меры пресечения представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведётся.

По его словам, инициатива будет отработана Верховным судом и Генпрокуратурой, если потребуется, будут внесены изменения в закон.

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