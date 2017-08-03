Путин предложил освобождать бизнесменов из-под стражи, если не ведётся следствие

По словам президента, инициативу нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре и, если потребуется, внести изменения в закон.

Предприниматели должны освобождаться из-под ареста на то время, когда органы не ведут в их отношении активного следствия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

— Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены, — заявил Путин.

Президент отметил, что зачастую при обращении в суд за продлением меры пресечения представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведётся.

По его словам, инициатива будет отработана Верховным судом и Генпрокуратурой, если потребуется, будут внесены изменения в закон.