Инвалид-колясочник Мамаев разочарован и будет добиваться оправдания

Адвокат молодого человека также не исключает, что приговор может быть обжалован и в ЕСПЧ.

Инвалид первой группы Антон Мамаев заявил, что разочарован решением Мосгорсуда, заменившего ему реальный срок на штраф в 200 тысяч рублей. По его словам, он будет добиваться справедливости.

— Я разочарован решением суда. Единственным законным решением было бы оправдание, — заявил Мамаев уже после того, как Мосгорсуд постановил назначить ему штраф.

Он добавил, что и дальше будет добиваться справедливости в отношении себя. При этом его адвокат не исключает, что апелляция на приговор Мосгорсуда будет направлена в следующие инстанции.

Сегодня Мосгорсуд постановил изменить решение Тимирязевского суда, который приговорил Антона Мамаева к лишению свободы на 4,5 года. В итоге инвалиду-колясочнику необходимо будет заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Напомним, молодого человека изначально признали виновным в разбое.