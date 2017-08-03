"Это криминал". Путин раскритиковал засилье платных медуслуг в Амурской области

Президент России сегодня передал главе региона вопросы жителей, поступившие в ходе подготовки прямой линии.

Владимир Путин назвал прямым нарушением закона невозможность своевременно получить медицинскую помощь в Амурской области. Об этом глава государства заявил в ходе общения с губернатором Александром Козловым.

— К специалистам за месяц надо записываться. Талонов нет, чтобы сдать анализы, за три месяца (приходится записываться. — Прим. ред.). За деньги — в любое время. Это просто нарушение прямое закона. Это криминал, — сказал Владимир Путин.

Президент также предостерёг Козлова от необоснованного закрытия медицинских учреждений в населённых пунктах.

— Закрывают, а людям не добраться (до больницы. — Прим. ред.), 85–100 километров, — добавил Путин.

Отмечается, что в числе прочих проблем жители Амурской области жаловались на дороги и зарплаты, в том числе в бюджетной сфере.

Прямая линия с президентом в этом году прошла 15 июня. Владимир Путин отвечал на вопросы граждан почти четыре часа и успел прокомментировать 73 обращения.