Под Омском нашли уникальное захоронение воина, "готового к схватке"

Отправляя мужчину в последний путь, ему в руки вложили несколько видов грозного оружия.

В Омской области в старой советской траншее для теплотрассы обнаружили несколько захоронений, возраст которых оценивается в три тысячи лет. Одно из них признано уникальным, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на власти региона.

Приятной неожиданностью для учёных стало идеальное состояние могилы некоего воина: его похоронили с почестями и оружием, это может говорить о том, что он был уважаем.

— Ещё более интересны особенности ритуала погребения: воин похоронен будто бы готовым к схватке — его кисти сжимают кинжал и нож в боевом положении, а рядом лежит топор-кельт, — рассказали археологи.

В последние годы учёные сделали несколько таких находок, которые говорят о том, что территория нынешнего Омска "была заселена людьми ещё в глубокой древности — по меньшей мере с эпохи бронзы".

Ранее Лайф писал о находке итальянских археологов. Они обнаружили тело погибшего жителя города Помпеи, застывшее в двусмысленной позе.