Трамп заявил, что отношения России и США оказались на опасно низком уровне

По его мнению, виновник этого — конгресс, который продавил принятие Штатами новых санкций против России.

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения его страны с Россией оказались на опасном уровне из-за американских парламентариев. Так он прокомментировал принятие США новых санкций против России.

— Наши отношения с Россией на очень опасном уровне, самом низком за всё время. Можно поблагодарить конгресс, тех же людей, которые не могут обеспечить нас даже системой здравоохранения, — сетует Трамп в "Твиттере".

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Указ о новых санкциях Трамп подписал 2 августа. После чего признал, что это противоречит американской конституции.

Российский сенатор Алексей Пушков сегодня в интервью Лайфу заявил, что новые санкции Соединённых Штатов в отношении России — это существенный удар по президенту США Дональду Трампу. Его попросту лишили возможности самому решать вопросы санкционной политики, продавив закон о новом ударе по России.