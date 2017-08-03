МИД предупредил россиян о красном уровне угрозы в Италии из-за африканской жары

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МИД предупредил россиян о красном уровне угрозы в Италии из-за африканской жары

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МИД РФ предупреждает граждан нашей страны о том, что в Италии действует красный уровень угрозы. Он был объявлен в 26 городах из-за жары.

— Италия — красный уровень угрозы в связи с аномальной жарой объявлен в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию и другие, и на острове Сардиния, — сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России в "Твиттере".

Напомним, Италию охватила настоящая африканская жара. На Сардинии воздух прогревался до +50 °С, в Неаполе — до +49 °С, а в Римини — до +48 °С.

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