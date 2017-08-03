Наделал много шума. В Казахстане вертолёт сопровождал свадебный кортеж

На борту воздушного судна находились жених, невеста и четверо гостей. Они пролетели над горами, степью и над дорогой, по которой двигался кортеж из автомобилей марок Bentley, Lexus и Toyota Land Cruiser.

В городе Шымкент в Казахстане молодожены в прямом смысле слова оказались на седьмом небе от счастья. 2 августа, в день торжества, они сопровождали своих гостей на вертолёте. Свадебное видео появилось в соцсетях, подробности рассказал портал Tengrinews.

Журналистам удалось выяснить, что аренда вертолёта обошлась в 275 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей). Полет на высоте 10 метров продолжался полчаса и проходил в окрестностях Шымкента над трассой Западная Европа — Западный Китай.

— К нам по объявлению пришёл человек, заплатил сумму. Наверное, собрались с друзьями со всеми. Осуществили полёт. Мы им показали горы, хорошие места. На обратном пути они попросили пролететь над кортежем, — рассказал в беседе с Tengrinews руководитель авиационного департамента одной из нефтяных компаний (какой именно, не уточняется) Куаныш Мусаев.

По его словам, полет за 275 тысяч тенге может себе позволить "любой гражданин Казахстана".

— Мы намерены продолжать работу, у нас все пилоты квалифицированные, — добавил Мусаев.

По данным Tengrinews, сотрудники правоохранительных органов уже заинтересовались видео и в настоящий момент изучают записи с шикарного торжества.