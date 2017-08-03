В московском каршеринге появились Mercedes-Benz

Взять напрокат автомобиль премиум-класса смогут все, кому есть 25 лет и у кого имеется водительское удостоверение, полученное не менее пяти лет назад.

Каршеринговая компания BelkaCar начала сотрудничество с "Мерседес-Бенц рус", благодаря чему в её автопарке появились новенькие Mercedes-Benz CLA 200 Urban, которые также будет возможно арендовать поминутно. Об этом сообщает "Автостат".

В Москве появились каршеринговые Mercedes-Benz CLA 200 Фото: © belkablack.ru

Стоимость аренды премиум-автомобиля обойдётся водителям в 16 рублей за каждую минуту поездки. Для сравнения, аренда автомобиля обычного класса стоит в два раза дешевле.

Специально для новых автомобилей BelkaCar выделила отдельный бренд, который называется BelkaBlack. Первые 100 автомобилей Mercedes-Benz уже были запущены сегодня на дороги Москвы.

В скором времени, по утверждению руководства компании, автопарк из элитных иномарок может увеличиться вдвое.

Однако требования и ограничения в BelkaBlack куда строже, чем в обычном приложении. Возраст водителя для аренды премиум-авто должен быть не меньше 25 лет, а стаж вождения — более пяти лет.