Эксперты рассказали, какие машины россияне чаще всего покупают в кредит

Лидером списка оказались автомобили марки КИА, вторую строчку между собой делят "Лада" и "БМВ".

Чаще всего россияне покупают в кредит автомобили марок КИА, "Лада" и "БМВ". Об этом пишет "Утро.ру" со ссылкой на аналитический портал "Сравни.ру".

Итак, явным лидером оказались машины марки КИА — на их долю приходится 19% всех запросов. Вторую строчку делят "Лада" и "БМВ" с 8%. В десятке самых востребованных также оказались "Хёндэ" (7,5%), "Ауди" (7%), "Мазда" (4%), "Форд" (3%), "Мерседес-Бенц" (2%), "Рено" (2%) и "Шевроле" (1,7%).

Эксперты отмечают, что россияне зачастую берут в кредит именно дорогие автомобили, а также новые авто бюджетного класса стоимостью до 800 тыс. руб.