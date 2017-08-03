Избившего журналиста НТВ оставили под подпиской о невыезде

Кроме того, на хулигана составили ещё один протокол: при задержании он оказал неповиновение стражам порядка.

Александру Орлову, который избил журналиста НТВ в парке Горького, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о побоях. При этом, как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на него также составили протокол о неповиновении полиции.

— В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "Побои" в отношении 32-летнего мужчины, ударившего по лицу корреспондента одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила Ирина Волк.

Напомним, вчера, в день ВДВ, корреспондент Никита Развозжаев вышел в прямой эфир в парке Горького. В этот момент к нему подошёл подвыпивший Орлов. На просьбу не мешать вести съёмку он ударил журналиста по лицу. Стоит отметить, что злоумышленник был оперативно задержан.