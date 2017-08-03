Минтранс ожидает удешевления невозвратных билетов на 10–20%

На фоне нового закона о багаже в "Победе" стоимость поклажи будут определять не по весу, а по объёму.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ожидает снижения стоимости в России невозвратных авиабилетов на 10–20%. Это случится после того, как вступит в силу принятая норма, согласно которой стоимость провоза багажа больше не будет автоматически включаться в цену билета. Эту услугу можно будет при необходимости купить отдельно.

— Должны подешеветь. Осталось два месяца до введения нормы закона. Это только в секторе невозвратных тарифов. И по мнению авиакомпании "Победа", у которых до 40% пассажиров летают без багажа, билеты подешевеют на 10–20%, — сказал Соколов.

В самой "Победе" сегодня сообщали, что после вступления в силу закона стоимость самого дешёвого билета будет снижена с 999 до 777 рублей. Теперь "Победа" будет ориентироваться не на вес ручной клади, а на её размер и габариты.