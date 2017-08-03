Минская милиция выставила старый автозак на аукцион за 500 тысяч рублей

Столичное ГУ МВД устроило целую распродажу бывших в употреблении автомобилей. Сообщается, что предложение пользуется большим спросом.

Столичная милиция Белоруссии начала реализовывать бывшие в употреблении автомобили через соцсети. В официальном "твиттере" ГУ МВД Минска на аукцион был выставлен подержанный автозак. Цена лота — 16,5 тысяч белорусских рублей (511 тысяч российских рублей).

А теперь минуточку внимания! Объявляется аукцион! Кто хочет купить настоящий автозак за 16,5 тыс бел.рублей? pic.twitter.com/9P8UgT4lbq — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 3 августа 2017 г.

В столичном ГУ МВД рассказали, что таким образом они реализуют транспортные средства, выслужившие нормативный срок.

— Для тех, кто увлекается рыбалкой или охотой, этот транспорт незаменим в соотношении "цена-качество", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД. — Конечно, эти машины не в идеальном состоянии ... но при определенном косметическом ремонте и замене некоторых деталей "железная лошадка" ещё немало отслужит своему новому хозяину.

На официальной странице минской милиции "ВКонтакте" был выставлен целый каталог подержанных авто. Как сообщает пресс-служба, предложение пользуется популярностью — только за прошлый месяц было продано около десятка машин.