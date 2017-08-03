Агентство S&P не стало снижать рейтинг РФ из-за новых антироссийских санкций

В настоящий момент долгосрочный рейтинг обязательств России в иностранной валюте оценивается специалистами на уровне BB+.

Известное рейтинговое агентство Standard & Poor's отказалось снижать рейтинг России после введения Соединёнными Штатами нового пакета санкций.

Специалисты S&P заявили, что будут наблюдать за тем, как новые санкции будут влиять на вероятность экономического роста в России в среднесрочной перспективе.

В настоящий момент агентство оценивает долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне BB+. К тому же весной этого года Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга для РФ с нейтрального на позитивный.