Агентство S&P не стало снижать рейтинг РФ из-за новых антироссийских санкций

Читайте также

Агентство S&P не стало снижать рейтинг РФ из-за новых антироссийских санкций

208

Штаб-квартира S&P в Нью-Йорке. Фото: © Wikipedia

В настоящий момент долгосрочный рейтинг обязательств России в иностранной валюте оценивается специалистами на уровне BB+.

Известное рейтинговое агентство Standard & Poor's отказалось снижать рейтинг России после введения Соединёнными Штатами нового пакета санкций.

Специалисты S&P заявили, что будут наблюдать за тем, как новые санкции будут влиять на вероятность экономического роста в России в среднесрочной перспективе.

В настоящий момент агентство оценивает долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне BB+. К тому же весной этого года Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга для РФ с нейтрального на позитивный.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!