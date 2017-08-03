В США за неделю раскупили джинсовые хиджабы

Американский бренд молодёжной одежды Eagle Outfitters не прогадал, решив включить в осеннюю коллекцию джинсовые хиджабы. Американки раскупили платки всего за неделю.
В рекламной кампании приняла участие модель из Сомали Халима Аден. Про девушку известно, что она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Миннесота" в прошлом году. На подиум Халима вышла не в традиционном купальнике, а в буркини и произвела настоящий фурор. Кроме того, модель регулярно принимает участие в мероприятиях, посвящённых проблемам исламских женщин в современном обществе.
Видео с бэкстейджа съёмок рекламного ролика набрало в официальном "инстаграме" American Eagle Outfitters почти 60 тысяч просмотров. Многие пользователи соцсети в комментариях восхищались красотой Халимы и вообще в целом позитивно отзывались о "революционном" хиджабе.
"ВАУ", "Она такая милая!!", "Очень мило", "Милашка".
"Красивая внутри и снаружи, горжусь Халимой и её светлой душой", "Люблю и уважаю тебя, Халима".
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