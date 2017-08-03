В США за неделю раскупили джинсовые хиджабы

Необычные исламские головные платки стали частью новой коллекции бренда American Eagle Outfitters. Их стоимость составляет всего 20 долларов (около 1,2 тысячи рублей).

Американский бренд молодёжной одежды Eagle Outfitters не прогадал, решив включить в осеннюю коллекцию джинсовые хиджабы. Американки раскупили платки всего за неделю.

@kinglimaa is an inspiration in the new American jean. #ICAN #MeetTheNewCast Публикация от American Eagle (@americaneagle) Июл 9 2017 в 12:01 PDT

В рекламной кампании приняла участие модель из Сомали Халима Аден. Про девушку известно, что она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Миннесота" в прошлом году. На подиум Халима вышла не в традиционном купальнике, а в буркини и произвела настоящий фурор. Кроме того, модель регулярно принимает участие в мероприятиях, посвящённых проблемам исламских женщин в современном обществе.

Denim for daaayss @americaneagle #ICan @cassblackbird @trey.laird Публикация от Halima Aden (@kinglimaa) Июл 17 2017 в 3:11 PDT

Видео с бэкстейджа съёмок рекламного ролика набрало в официальном "инстаграме" American Eagle Outfitters почти 60 тысяч просмотров. Многие пользователи соцсети в комментариях восхищались красотой Халимы и вообще в целом позитивно отзывались о "революционном" хиджабе.

"ВАУ", "Она такая милая!!", "Очень мило", "Милашка".

"Красивая внутри и снаружи, горжусь Халимой и её светлой душой", "Люблю и уважаю тебя, Халима".