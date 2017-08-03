В Минэнерго заявили, что блэкаут в Крыму произошёл из-за ДТП с участием фуры

Большегрузная машина наехала на провода в кубанской энергосистеме, из-за чего и произошло отключение линии электропередачи.

Первопричиной энергетической аварии в Крыму, произошедшей из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), было ДТП с участием грузовика. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, большегрузная машина задела провода в кубанской энергосистеме, из-за чего и произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики.

— Это в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей, — приводятся на сайте Кремля слова Новака.

Министр подчеркнул, что в течение трёх часов поставки в Крым были восстановлены. Как ранее сообщал Лайф, 28 июля на территорию Крымского полуострова перестало поступать электричество с материковой части России.