"Мешковатое пальто". Пресс-секретарь Макрона раскритиковал наряд Рианны

Читайте также

"Мешковатое пальто". Пресс-секретарь Макрона раскритиковал наряд Рианны

296
Встреча французского лидера и известной исполнительницы прошла в Елисейском дворце 26 июля.

Пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона Кристоф Кастанер раскритиковал наряд Рианны, который она надела на встречу с главой государства.

Он заявил, что певица была в "мешковатом пальто". Однако при этом Кастанер признался, что с Рианной так и не встретился и не успел пообщаться лично. Отметим, что после данного комментария пользователи "Твиттера" раскритиковали Кастанера, назвав его сексистом.

<p>Фото: people.com</p>

<p>Фото: people.com</p>

<p>Фото: people.com</p>

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце поп-исполнительницу Рианну 26 июля. Сообщалось, что глава государства и певица обсудили её благотворительную деятельность в сфере здравоохранения, а также затронули вопросы в области образования.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!