"Мешковатое пальто". Пресс-секретарь Макрона раскритиковал наряд Рианны

Пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона Кристоф Кастанер раскритиковал наряд Рианны, который она надела на встречу с главой государства.
Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Tranquille. pic.twitter.com/JkX9VmaKCa— Freezze (@Freezze) 2 августа 2017 г.
Он заявил, что певица была в "мешковатом пальто". Однако при этом Кастанер признался, что с Рианной так и не встретился и не успел пообщаться лично. Отметим, что после данного комментария пользователи "Твиттера" раскритиковали Кастанера, назвав его сексистом.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце поп-исполнительницу Рианну 26 июля. Сообщалось, что глава государства и певица обсудили её благотворительную деятельность в сфере здравоохранения, а также затронули вопросы в области образования.
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